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Анкара по-прежнему не разрешает немецким депутатам посещение Инджирлик

 

Анкара пока воздерживается от согласия на посещение базы Инджирлик депутатами Бундестага и предлагает им ограничиться посещением авиабазы НАТО в Конье, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, который находится в Турции с визитом.

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

«Мы обсудили проблему с «Инджирлик» и повторили наше предложение (на саммите НАТО) в Брюсселе, сделанное Меркель. Депутатам нужно начать с посещения Коньи, где есть база НАТО», — заявил Чавушоглу.

По его словам, сейчас сложилась атмосфера, которая портит отношения Турции и Германии.

«Некоторые вещи мы не можем обойти вниманием. В Германии есть радикалы, которые нападают на мечети и наших граждан, число таких нападений возросло. Вторая проблема — террористическая организация ПКК. В Германии распространяются видео ПКК, они проводят собрания, нас это очень огорчает. Причем происходит это уже после того, как были приняты шаги для предотвращения этих собраний», — заявил глава МИД Турции.

Чавушоглу также упрекнул Германию в том, что она предоставила убежище около 400 гражданам Турции, которых Анкара обвиняет в попытке переворота в июле прошлого года.

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Анкара по-прежнему не разрешает немецким депутатам посещение Инджирлик
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