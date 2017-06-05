Ваан Мартиросян: «Они хотели убить мою маму»

Бывший член «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» Ваан Мартиросян неоднократно подвергался угрозам со стороны спецслужб Армении.
Об этом Ваан Мартиросян писал в своей переписке с главным редактором информационно-аналитического портала haqqin.az Эйнуллой Фатуллаевым.
В частности, в одной из переписок Ваан Мартиросян жалуется на то, что спецслужбы Армении угрожают убить его мать. В другой переписке Ваан Мартиросян сообщает о наезде на него со стороны Ашота Аванесяна, занимающего пост председателя Национального конгресса армян Украины.