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Ильхам Алиев упразднил должность командующего Пограничными войсками обновлено

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджана №823 от 12 декабря 2002 года, сообщает АзерТАдж.

Согласно Уставу Госпогранслужбы, утвержденному указом №823 от 12 декабря 2002 года, Госпогранслужбой руководит начальник службы — командующий Пограничными войсками, который назначается и отстраняется от должности президентом Азербайджана.  

Согласно изменениям, должность командующего Пограничными войсками упразднена. Руководить Госпогранслужбой будет начальник службы.

До сегодняшнего дня назначение и увольнение с должности первого заместителя начальника Государственной пограничной службы — начальника Генштаба Пограничных войск и других заместителей производились президентом Азербайджана по предложению начальника Государственной пограничной службы.

Согласно изменению, в Государственной пограничной службе назначение и увольнение с должности, предполагающей наличие высших офицерских воинских званий, будут производиться президентом Азербайджана по предложению начальника Государственной пограничной службы.

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Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, связанное с начальником Государственной пограничной службы — командующим Пограничными войсками генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Согласно распоряжению, Эльчин Гулиев назначен на должность главы Государственной пограничной службы. Однако в распоряжении ничего не говорится о том, остался ли Эльчин Гулиев командующим Пограничными войсками. Это распоряжение президента связано с утверждением нового положения о Государственной пограничной службе.

Другим распоряжением Ильхама Алиева утвержден список должностей для высших воинских званий в Государственной пограничной службе. Этим самым утратил силу пункт №1 распоряжения №1356 от 17 августа 2015 года президента Азербайджана об утверждении списка должностей для высших воинских званий Государственной пограничной службы.

Пока нет информации о том, какие изменения внесены в список.

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