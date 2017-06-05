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Трамп против въезда мусульман в США

 

Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту своих иммиграционных указов, ограничивающих въезд в страну граждан ряда мусульманских государств, передает ТАСС.

«Люди, юристы и суды могут называть это как угодно, но я считаю, что нам необходим запрет на въезд. Министерство юстиции должно остановиться на первоначальной версии моего указа, а не на той смягченной, политически корректной, которую они направили в Верховный суд», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, добавив, что Минюсту следует ускорить слушания по данному вопросу.

Президент также посетовал, что суды в этом вопросе «работают медленно и при этом политизированы». 

Ранее федеральные суды уже дважды выносили решения о блокировании указов Трампа об ужесточении мер в сфере иммиграции. По указу, вводившему 90-дневный запрет на въезд в США для граждан из семи мусульманских стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), такое решение вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон). Позже отредактированную версию указа заблокировал федеральный суд в Гонолулу (штат Гавайи).

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