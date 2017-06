Трамп против въезда мусульман в США

Президент США Дональд Трамп вновь выступил в защиту своих иммиграционных указов, ограничивающих въезд в страну граждан ряда мусульманских государств, передает ТАСС.

«Люди, юристы и суды могут называть это как угодно, но я считаю, что нам необходим запрет на въезд. Министерство юстиции должно остановиться на первоначальной версии моего указа, а не на той смягченной, политически корректной, которую они направили в Верховный суд», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, добавив, что Минюсту следует ускорить слушания по данному вопросу.

Президент также посетовал, что суды в этом вопросе «работают медленно и при этом политизированы».

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN!