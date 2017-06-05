Подписаться на уведомления
 

Жители Катара скупают продукты питания и воду

 

Жители Катара в понедельник спешно скупают продукты питания и питьевую воду на фоне разрыва рядом стран дипломатических отношений с государством, пишет египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

«Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия», — сообщили очевидцы.

По их словам, «ничего подобного тут никогда не видели».

Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются «раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью», действия, направленные на «поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как «Аль-Каида» и «Исламское государство».

2968 просмотров


Старости
Все следы ведут к Али Керимли
Все следы ведут к Али Керимли наша передовица
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
6 Июн 29° / 21°
7 Июн 30° / 22°
8 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9177 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Как в дни гонок добраться до трассы «Формулы-1»?
Задержан зять бывшего вице-премьера Турции
Распространители вируса судятся с азербайджанским СМИ видео
Турецкие врачи о состоянии министра Натика Алиева
Послу Катара выдвинули ультиматум
Жители Катара скупают продукты питания и воду
Магеррам Алиев назначен замминистра юстиции
Трамп против въезда мусульман в США
Бинали Йылдырым отменил встречу с главой МИД Германии Нет времени
Ильхам Алиев упразднил должность командующего Пограничными войсками обновлено
Ваан Мартиросян: «Они хотели убить мою маму»
Анкара по-прежнему не разрешает немецким депутатам посещение Инджирлик
Ваан Мартиросян: «Армянские спецслужбы держат в заложниках Сергея Джулакяна»
Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала «Аль-Джазира» в королевстве
Шиховский пляж признан опасным
В Мельбурне застрелили мужчину, захватившего заложницу обновлено
США передали Филиппинам оружие для контртеррористических операций
Кыргызстан отозвал посла в Азербайджане
Россия усиливает авиагруппировку в Армении
Обвал катарской экономики
Рухнула бакинская ипотека
Глава МИД Германии отправился к Чавушоглу
Kapital Bank открыл новый Наримановский карточный центр
Путин не исключил, что Кеннеди убили спецслужбы США
Шойгу прибыл в Астрахань для проверки Каспийской флотилии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться