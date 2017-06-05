Жители Катара скупают продукты питания и воду

Жители Катара в понедельник спешно скупают продукты питания и питьевую воду на фоне разрыва рядом стран дипломатических отношений с государством, пишет египетский новостной портал "Йоум7" со ссылкой на свидетельства очевидцев.

«Жители бросились во все близлежащие бакалейные лавки и супермаркеты, скупают молоко, воду, рис, яйца. Из магазинов продукты вывозят целыми машинами, полки моментально пустеют после новостей о закрытии границ с Саудовской Аравией, через которую шел большой поток продовольствия», — сообщили очевидцы.

По их словам, «ничего подобного тут никогда не видели».

Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», в районе саудовско-катарской границы уже скапливаются большегрузные фуры, которые не могут попасть на территорию Катара.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются «раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью», действия, направленные на «поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как «Аль-Каида» и «Исламское государство».