Турецкие врачи о состоянии министра Натика Алиева

Министр энергетики Азербайджана Натик Алиев, который минувшей ночью был доставлен в Турцию из-за серьезных проблем со здоровьем, помещен в клинику Amerikan Hastanesi в Стамбуле.

Как сообщает Report, турецкие врачи оценивают его состояние как стабильное.

Было отмечено, что лечение Натика Алиева продолжается в интенсивной форме.

Отметим, что 4 июня Н.Алиев был помещен в Центральную больницу нефтяников с диагнозом «остановка сердца». После вмешательства врачей его удалось вернуть к жизни. Лечение министра энергетики продолжилось в реанимации, было проведено стентирование сосудов сердца.

Для его обследования была вызвана бригада врачей из Турции. После проведения обследования и по итогам консилиума вместе с азербайджанскими врачами было принято решение доставить Н.Алиева в Турцию и продолжить лечение в одной из турецких больниц. Минувшей ночью в сопровождении турецких врачей министр на частном самолете был доставлен в Турцию.