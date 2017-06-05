В период, когда информационно-коммуникационные технологии играют важную роль в жизни людей, каждый день создаются новые формы и модели мошенничества. В современный период наибольшее распространение среди коммуникационных средств получили мобильные телефоны. В этой связи одной из беспокоящих в последнее время общественность в Азербайджане проблем была рассылка абонентам надоедливых и списывающих деньги с баланса СМС. Принятым в прошлом году законом «О рекламе» этот вопрос был решен — в Азербайджане СМС-реклама была ограничена. В статье 23.1 закона закреплено, что оператор или провайдер может отсылать абоненту рекламу в частном порядке только на основе письменно заключенного с абонентом соглашения о рассылке рекламы. Это означает, что рассылка на наши мобильные телефоны надоедливой (а порой вредной и с моральной, и с материальной точек зрения) СМС-рекламы была прекращена. Потому что в существующих договорах между мобильными операторами и клиентами требуемой по закону статьи о согласии нет в едином порядке.

Для обнаружения длящегося длительное время СМС-мошенничества информагентство Report, наряду с информированием операторов, провело собственное расследование. Так, при посещении с мобильного телефона некоторых информационных сайтов абонент перенаправлялся на другой сайт, в результате поступления на телефон вируса с баланса абонента списывались деньги и показывалось видео эротического содержания. Позже абоненту поступало СМС с описанием способа отказа от данной услуги.

В результате расследования стало известно, что распространение посредством вируса материалов непристойного содержания предоставляется мобильным операторам компанией Navigator Mobile Services (NMS), а также выяснилось, что компания сотрудничает со всеми тремя функционирующими в стране мобильными операторами.

Естественно, Report в своем очередном материале представил позицию Navigator Mobile Servises. В информации сообщалось, что интернет-страница, на которую осуществлялся переход, не принадлежала компании NMS, компания только предоставляла владельцам сайта услуги, дающие возможность стать абонентом этого сайта посредством отправки СМС. Однако из направленных абоненту СМС было видно, что с его баланса деньги уже сняты.

После предоставленных фото- и видеодоказательств и мобильные операторы, и Министерство связи и высоких технологий приступили к серьезным расследованиям, в скором времени такая деятельность компании NMS была прекращена.

Потерявшая способ быстрой наживы NMS задумывается о новых вариантах. На этот раз целью была выбрана программа WhatsApp, которую в стране используют миллионы. Пользователям WhatsApp начали поступать аферистические сообщения с «липовых» аккаунтов WhatsApp, принадлежащих зарубежным странам.

Эта афера получила такой широкий масштаб, что Центр электронной безопасности Министерства связи и высоких технологий был вынужден распространить особое заявление. Центр электронной безопасности порекомендовал всем пользователям быть внимательными при таких случаях, не вводить личную информацию на незнакомых и неизвестных веб-сайтах.

В свою очередь информагентство Report провело расследование. Было установлено, что предоставленные для помощи при использовании услуги распространения вирусных сообщений номер (012) 404-12-00 и короткий номер 6555 принадлежат компании Navigator Mobile Services.

После двукратного разоблачения наши «герои» ненадолго ушли в тень, однако, видимо, у них не было намерений прекратить свои действия. Не прошло и года со скандала с WhatsApp, как начинает распространяться новый вирус. На этот раз жертвой избирается соцсеть Facebook, регистрацию в которой прошло более миллиона человек в стране.

Проведенное детальное расследование показало, что в связи мобильных операторов с вирусно распространяемыми видео опять имеется рука компании Navigator Mobile Services.

В ответе на посланные Report в различное время запросы все три мобильных оператора заявили, что такие услуги недопустимы и закрываются после расследований. Особенно в Azercell заявили, что в этом вопросе не идет на компромиссы: "Мы регулярно закрываем определенные услуги, не соответствующие правилам и содержанию абонентства".

Раздосадованные лишением легкой наживы эти "инновационно мыслящие" лица (короткая проверка показала, что владельцами сайта компании NMS и сайтов, распространяющих видео вирусного характера, являются один и те же люди – Аслан Гаджиев и Анар Гаджиев) подали на информационное агентство Report в суд за свое разоблачение. Основанием они указали использование в отношении их деятельности таких слов, как "порнография" и "вирус".

В своем иске представитель ООО Navigator Mobile Services Илкин Сурхайзаде отмечает, что компания посредничала в распространении не порнографии, а материалов эротического содержания. В ответ на это юридический представитель Report Камандар Насибов задает вопрос: "Если бы со стороны сайта www.report.az в тех распространенных материалах вместо слова "порнография" использовалось слово "эротика", то статья не воспринималась бы как материал, использующий в отношении компании Navigator Mobile Services оскорбительных слов, выражений, пятнающий честь и достоинство, вы не обанкротились бы?". Этот вопрос остается истцом неотвеченным.

В то же время следует отметить, что представитель ООО никак не реагирует на публикации о том, что они путем мошенничества снимают средства с баланса абонентов, а отвечает только на обвинения о нарушении их прав (касательно эротики и порнографии). Это вполне объяснимо, так как они прекрасно знают, что при подробном расследовании махинации компании всплывут наружу.

Мы, в свою очередь, для уточнения этих терминов обратились к интернет-ресурсам и изданным на различных языках словарям. Так, "эротика" - обозначается как половые чувства и связанные с ними разбуженные чувства страсти и волнения, а "порнография" - видео, фотографии или письменные материалы, призванные разбудить половые желания. Другая претензия была связана с тем, что деятельность NMS была названа "вирусной". Смотрим в словаре описание и этого слова – "компьютерный вирус" - вредная программа, внедряющаяся в другие программы, записывающая свою копию в файлы, системные страницы, сети и др. и способная навредить нормальной работе компьютера. Если говорить в более широком значении, программное обеспечение, которое может нанести морально-материальный ущерб пользователю и работающий без его ведома, автоматически. После опубликованной в Report.az новости эта услуга была приостановлена…

(Ниже представляем видео, как работает этот "вирус").

Из видео также видно, что предупреждение о сумме, взимаемой с баланса абонентов, поступает на русском языке, притом очень мелким шрифтом. Компания, перенесшая вопрос в связи с материалом на юридическую плоскость, не знает, что на территории Азербайджанской Республики информирование (предупреждение) на иностранном языке незаконно.

Представители компании, которые в судебном процессе утверждали, что боялись потерять стороны договора (речь идет о мобильных операторах), в случае чего обанкротились бы, бизнес-деятельность ООО потерпела бы крах, отказались ответить на вопросы юридического представителя Report Камандара Насибова:

В первую очередь, компания избегает выдавать статистку своих абонентов. Если обнародуется статистика того, сколько человек примкнуло к услуге посредством NMS, а затем незамедлительно отказалось от нее, написав STOP, станет ясно, что абоненты пользуются этими услугами не добровольно, а попав в ловушку.

С другой стороны, Report предложил пригласить примкнувших к этой услуге абонентов, чтобы узнать мнение о сервисе, но это предложение по непонятным причинам не было удовлетворено судьей Бакинского административно-экономического суда №2 Миминат Гаджибековой. Хотя самый большой урон от мошеннической пирамиды во главе с NMS понесли простые абоненты.

Другой интересный момент заключается в том, что NMS заявил, что партнерский сайт hot-ero.net осуществляет деятельность не только в Азербайджане, но и во всем мире. Однако сразу после размещения на сайте Report.az разоблачительной информации этот сайт "всемирного масштаба" прекратил деятельность. С другой стороны, лиц, ответственных за сайт hot-ero.net, представленный NMS как партнерский, привлечь к суду не удалось. Это еще один показатель того, что представленная как "партнерская" компания входит в структуру NMS. Другим доказательством является то, что дизайн сайта hot-ero.net одинаковый с сайтом wap.edugate.az, что создавало условия для введения пользователей в заблуждение.

Если бы на судебном процессе под председательством судьи Миминат Гаджибековой ответили на все заданные вопросы, дело расследовалось бы в полном объеме, стала бы видна истинная суть деятельности компании NMS.

Однако сейчас нет сомнений, что Гамид Гамидов, который выступит судьей на процессе в Бакинском Апелляционном Суде, отнесется к делу с профессионализмом, примет во внимание все наглядные доказательства. Надеемся, что в отличие от Бакинского административно-экономического суда №2, Бакинский апелляционный суд объективно и всесторонне подойдет к расследованию дела и восстановит нарушенные права абонентов.