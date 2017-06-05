Как в дни гонок добраться до трассы «Формулы-1»?

С 23 по 25 июня, в дни проведения в Баку Гран-при Азербайджана «Формулы-1», общественный транспорт будет работать в особом режиме, сообщает пресс-служба Baku City Circuit.

Для обслуживания территории вокруг трека некоторые автобусы и станции метро будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, то есть 20 часов в день.

Зрители могут приехать на гонку, воспользовавшись метро, и в зависимости от расположения трибуны выйти на станциях «28 мая», «Сахиль» и «Ичери Шехер».

Зрителям, которые воспользуются автобусом № 65, необходимо будет сойти на остановке вблизи Центрального универмага на проспекте Азербайджана и проследовать к соответствующей трибуне пешком.

Маршрут автобуса № 65: ул. А. Джавада – пр. Азербайджана - площадь Физули – ул. З.Ахмедбекова - Тбилисский проспект – ул. 20 Января – ул. Х. Магеррамова – ул. Мир-Джалала.

Пассажирам автобуса №5, рекомендуется сойти на остановке, которая располагается на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Низами.

Маршрут автобуса № 5: станция метро Н.Нариманова - станция метро 28 мая (ул. С. Аскерова) - станция метро 28 мая (ул. Д. Джаббарлы) – ул. 28 мая (парк С. Вургун) - пр.Азадлыг – ул. Низами – ул. Р.Бейбутова - станция метро Н. Нариманова. Автобус будет работать с 3-минутным интервалом.

Зрители, желающие воспользоваться автобусом № 53, должны будут сойти на остановке у Дворца спорта.

Маршрут автобуса № 53: Баилово (20-й участок) – Бакинский водный центр – Площадь Национального Флага - Дворец спорта.

Следует отметить, что жители Баку и зрители Гран-при Азербайджана смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные надземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, на пересечении улиц Хагани и Рашида Бейбутова, а также на пересечении улицы Хагани и проспекта Азадлыг.