Подписаться на уведомления
 

Как в дни гонок добраться до трассы «Формулы-1»?

Автор: Отдел спорта 

С 23 по 25 июня, в дни проведения в Баку Гран-при Азербайджана «Формулы-1», общественный транспорт будет работать в особом режиме, сообщает пресс-служба Baku City Circuit.

Для обслуживания территории вокруг трека некоторые автобусы и станции метро будут работать с 06:00 утра до 02:00 часов ночи, то есть 20 часов в день.

Зрители могут приехать на гонку, воспользовавшись метро, и в зависимости от расположения трибуны выйти на станциях «28 мая», «Сахиль» и «Ичери Шехер».

Зрителям, которые воспользуются автобусом № 65, необходимо будет сойти на остановке вблизи Центрального универмага на проспекте Азербайджана и проследовать к соответствующей трибуне пешком.

Маршрут автобуса № 65: ул. А. Джавада – пр. Азербайджана - площадь Физули – ул. З.Ахмедбекова - Тбилисский проспект – ул. 20 Января – ул. Х. Магеррамова – ул. Мир-Джалала.

Пассажирам автобуса №5, рекомендуется сойти на остановке, которая располагается на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Низами.

Маршрут автобуса № 5: станция метро Н.Нариманова - станция метро 28 мая (ул. С. Аскерова) - станция метро 28 мая (ул. Д. Джаббарлы) – ул. 28 мая (парк С. Вургун) - пр.Азадлыг – ул. Низами – ул. Р.Бейбутова - станция метро Н. Нариманова. Автобус будет работать с 3-минутным интервалом.

Зрители, желающие воспользоваться автобусом № 53, должны будут сойти на остановке у Дворца спорта.

Маршрут автобуса № 53: Баилово (20-й участок) – Бакинский водный центр – Площадь Национального Флага - Дворец спорта.

Следует отметить, что жители Баку и зрители Гран-при Азербайджана смогут беспрепятственно передвигаться вокруг зоны трека, воспользовавшись наземными и подземными переходами. Временные надземные переходы будут установлены на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Истиглалийат, на пересечении улиц Хагани и Рашида Бейбутова, а также на пересечении улицы Хагани и проспекта Азадлыг.

86 просмотров


Старости
Все следы ведут к Али Керимли
Все следы ведут к Али Керимли наша передовица
Наша погода
Сегодня 26° / 18°
6 Июн 29° / 21°
7 Июн 30° / 22°
8 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9177 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Как в дни гонок добраться до трассы «Формулы-1»?
Задержан зять бывшего вице-премьера Турции
Распространители вируса судятся с азербайджанским СМИ видео
Турецкие врачи о состоянии министра Натика Алиева
Послу Катара выдвинули ультиматум
Жители Катара скупают продукты питания и воду
Магеррам Алиев назначен замминистра юстиции
Трамп против въезда мусульман в США
Бинали Йылдырым отменил встречу с главой МИД Германии Нет времени
Ильхам Алиев упразднил должность командующего Пограничными войсками обновлено
Ваан Мартиросян: «Они хотели убить мою маму»
Анкара по-прежнему не разрешает немецким депутатам посещение Инджирлик
Ваан Мартиросян: «Армянские спецслужбы держат в заложниках Сергея Джулакяна»
Саудовская Аравия закрывает бюро телеканала «Аль-Джазира» в королевстве
Шиховский пляж признан опасным
В Мельбурне застрелили мужчину, захватившего заложницу обновлено
США передали Филиппинам оружие для контртеррористических операций
Кыргызстан отозвал посла в Азербайджане
Россия усиливает авиагруппировку в Армении
Обвал катарской экономики
Рухнула бакинская ипотека
Глава МИД Германии отправился к Чавушоглу
Kapital Bank открыл новый Наримановский карточный центр
Путин не исключил, что Кеннеди убили спецслужбы США
Шойгу прибыл в Астрахань для проверки Каспийской флотилии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться