Немецкие военные покидают Турцию

Контингент немецких военнослужащих покинет турецкую базу Инджирлик и передислоцируется в Иорданию.

Как передает Life.ru, причиной вывода немецких военнослужащих послужил конфликт турецких и немецких политиков. Последним в силу политической перепалки с властями Турции было отказано в доступе на военный объект.

260 немецких военных на авиабазе Инджирлик занимаются обслуживанием самолётов Tornado, совершающих вылеты в составе коалиции западных стран против ИГИЛ.

Ситуацию с отсутствием допуска на военные объекты в Турции не смог разрешить даже министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, которому правительство Турции недвусмысленно намекнуло на невозможность таких визитов.