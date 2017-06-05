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Эрдоган встретился с главой МИД Германии

 

Президент Турции Тайип Эрдоган принял главу МИД Германии Зигмара Габриэля, который находится в Анкаре с визитом, передает в понедельник агентство Anadolu.

Сообщается, что встреча прошла в президентском дворце за закрытыми дверями и длилась около часа.

Ранее в понедельник Габриэль провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, по окончании которых было объявлено о том, что Анкара пока не дает согласия на посещение немецкими депутатами авиабазы Инджирлик. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с Габриэлем, сославшись на плотный рабочий график.

За день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на Инджирлик Турция проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. А позже канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

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