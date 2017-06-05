Матч за Суперкубок Турции может пройти в Баку

Игра за футбольный Суперкубок Турции может состояться в Баку, сообщает haqqin.az со ссылкой Yeni Haber.

В матче, запланированном на 6 августа, сойдутся чемпион страны «Бешикташ» и обладатель Кубка Турции «Коньяспор».

О том, что встреча может пройти в столице Азербайджана, сообщил президент «Бешикташа» Фикрет Орман, а ему об этом сказал президент «Коньяспора» Ахмет Шан.

«Я позвонил президенту «Коньяспора», чтобы поздравить его с победой в Кубке, - говорит Орман. – Он меня спросил, знаю ли я, что матч за Суперкубок состоится в Баку. Я не знал. Было бы очень хорошо. Мы хотим играть в Азербайджане».

Стоит отметить, что разговоры о проведении Суперкубка Турции в Баку, а также об организации в Азербайджане товарищеских матчей с участием популярных стамбульских клубов ходят ежегодно. Но до сих пор эти планы не были реализованы, несмотря на наличие в Азербайджане большой армии поклонников турецкого футбола.