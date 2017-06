В результате стрельбы в американском городе Орландо (штат Флорида) есть многочисленные жертвы, сообщил офис шерифа Орандж-каунти.

"Сотрудники офиса шерифа работают на месте происшествия, ситуация взята под контроль. Есть многочисленные жертвы. Шериф сообщит дополнительную информацию при первой возможности", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным CNN, стрельба произошла в одной из промышленных зон в пригороде. В районе инцидента перекрыто несколько улиц, полиция собралась на стоянке рядом со складами, расположенными рядом.

Полиция просит не звонить им в офис для получения информации и доверять только тем сведениям, которые будут появляться на официальной странице офиса в Twitter.

Breaking News: Multiple deaths confirmed after shooting in Orlando, Orange County sheriff says. https://t.co/A9HAqwhDS1 pic.twitter.com/jruavtu8cZ