Генпрокуратура предупредила главреда за распространение гостайны

Генеральная прокуратура Азербайджана сделала предупреждение руководству интернет-портала Politico.az в связи с распространением непроверенной информации, наносящей ущерб государственным интересам республики.

«Главный редактор интернет-портала Politico.az Асад Алиев был вызван в Генпрокуратуру, где ему сделано предупреждение в связи с распространяемой порталом непроверенной и не основывающейся на официальных источниках информации, содержащей государственную тайну. В частности, информации о военной, внешнеполитической, разведывательной и контрразведывательной деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

А.Алиев предупрежден о том, что распространение подобной информации может нанести ущерб Азербайджану.

В соответствии с положениями статьи 10 закона «О прокуратуре» главный редактор Politico.az официально проинформирован о том, что в случае дальнейшего распространения порталом информации, содержащей гостайну, он может быть привлечен к уголовной ответственности.