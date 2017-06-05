Саудовская Аравия повышает цены на нефть

Саудовская Аравия намерена повысить в следующем месяце цены на все виды нефти, экспортируемой в Азию, США и Северо-Западную Европу.

Как заявили в госкомпании Saudi Aramco, наиболее значительно подорожает марка Arab Heavy для азиатских клиентов — на $0,95 за баррель. В результате она будет стоить на $1,85 ниже средней цены Омана и Дубая, сообщает «Финмаркет».

Цена марки Arab Super Light для азиатских покупателей увеличится в июне на $0,6 за баррель. Для клиентов из США цены на нефть Arab Light и Arab Medium поднимутся на $0,5 за баррель.

Повышение цен для покупателей из государств Северо-Западной Европы со следующего месяца составит от $0,2 до $0,7 за баррель.