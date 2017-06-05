В Индии мужчина, находясь под воздействием алкоголя, пытался пожать лапу льву. Видеоролик, запечатлевший всю процедуру попытки «братания» человека и животного, набирает популярность в Сети.

Инцидент произошел в зоопарке города Хадарабада в Индии. 35-летний местный житель, крепко выпив, решил наладить контакт с представителями животного мира. Он перелез через забор, огораживающий вольер со львами, переплыл ров с водой и, даже не выйдя на сушу, стал протягивать руку первому попавшемуся льву.

Однако тот ореагировал на проявление пьяного внимания весьма вяло, едва понюхал протянутую ладонь и предпочел ретироваться, передает РЕНТВ.

Одинокому пьянице с неоцененными порывами души не оставался ничего иного, кроме как уплыть обратно.