Массовая драка школьников в Геранбое

В Геранбойском районе среди школьников произошла массовая драка. Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в новом поселке для вынужденных переселенцев в селе Вейисли.

Во время произошедшей между школьниками массовой драки один из учеников - Вугар Адиль оглу Мамедов 2002 г.р. получил тяжелую травму головы. Подросток был доставлен в Геранбойскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние В.Мамедова расценивается как средней тяжести.

Травмированными оказались и несколько других учащихся. По словам очевидцев, во время массовой драки пострадали как минимум 5 человек. Однако В.Мамедова пришлось госпитализировать, так как в результате полученных травм от потерял сознание.

Причины драки пока неизвестны. По факту ведется расследование.