ГАИ карает за выделенку

В минувшем мае за парковку в неположенном месте и выезд на выделенные для общественного транспорта полосы оштрафованы более ста владельцев автомобилей, сообщил haqqin.az глава пресс-службы Дорожной полиции Вагиф Асадов.

И это несмотря на то, что полосы для общественного транспорта существуют пока только на двух бакинских улицах - Юсифа Сафарова и Физули.

В ближайшее время планируется отделить специальные полосы на улицах Микаила Усейнова, Ахмеда Раджаблы, проспектах Ходжалы, Бабека, Гянджи, Нобеля и Микаила Алиева.

В соответствии с правилами дорожного движения Азербайджана, кроме общественного транспорта, на эти полосы шириной не больше 50 метров может въезжать и другой транспорт, но лишь для того, чтобы развернуться.

К сожалению, некоторые водители частного автотранспорта в нарушение всех правил выезжают на эти полосы. Ну а парковка в любом облюбованном водителем месте, а теперь еще и прямо на полосе для общественного транспорта, вообще бич нашего мегаполиса.

Нарушители должны знать, однако, что многие улицы, тем более выделенные полосы полностью отслеживаются камерами дорожной полиции и несоблюдение дорожных правил неотвратимо закончится штрафом.