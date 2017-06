Тереза Мэй поддержала мэра Лондона в его полемике с Трампом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала мэра Лондона Садика Хана в его полемике с президентом США Дональдом Трампом, которая стала предметом пристального общественного внимания. Об этом сообщило агентство Press Association, передает ТАСС.

"Я думаю, что Садик Хан хорошо справляется со своими обязанностями, и неправильно говорить по этому поводу что-либо еще", - приводит агентство слова главы правительства.

После теракта, совершенного в городе на Темзе в ночь на 4 июня, Хан выступил со следующим обращением к жителям столицы "Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города - будьте спокойны и бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого", - сказал он.

Это заявление явилось для Трампа поводом прокомментировать слова мэра, что он и сделал на своем аккаунте в Twitter.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!