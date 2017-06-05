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Тереза Мэй поддержала мэра Лондона в его полемике с Трампом

 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала мэра Лондона Садика Хана в его полемике с президентом США Дональдом Трампом, которая стала предметом пристального общественного внимания. Об этом сообщило агентство Press Association, передает ТАСС.

"Я думаю, что Садик Хан хорошо справляется со своими обязанностями, и неправильно говорить по этому поводу что-либо еще", - приводит агентство слова главы правительства.

После теракта, совершенного в городе на Темзе в ночь на 4 июня, Хан выступил со следующим обращением к жителям столицы "Мое предупреждение лондонцам и гостям нашего великого города - будьте спокойны и бдительны. Вы можете увидеть сегодня возросшее число полицейских, в том числе вооруженных сотрудников и сотрудников в штатском. Нет причин волноваться из-за этого", - сказал он.

Это заявление явилось для Трампа поводом прокомментировать слова мэра, что он и сделал на своем аккаунте в Twitter.

"Не менее семи человек погибли и 48 ранены в теракте, а мэр Лондона говорит, что "нет причин для беспокойства", - написал президент США.

"Мы должны перестать быть политкорректными; нам стоит заняться организацией безопасности наших граждан. Если мы не станем умнее, все будет только хуже", - добавил Трамп в другом сообщении.

Лондонская мэрия в ответ на эти заявления хозяина Белого дома сообщила, что у Хана есть более важные дела, чем отвечать на твиты, в которых его слова были "намеренно вырваны из контекста".

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