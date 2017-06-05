Массовая драка в центре Манчестера

Массовая драка произошла в центре Манчестера, при этом несколько человек получили ножевые ранения, пишет газета Manchester Evening News.

По данным издания, в драке участвовали около 20 человек. Инцидент произошел в квартале, где располагаются самые посещаемые городские бары: 02 Ritz Manchester, Gorilla и Blackdog Ballroom. Причины, которые привели к массовому выяснению отношений, пока уточняются.

Один из участников «побоища» арестован по обвинению в покушении на убийство, еще один - в незаконном владении оружием.

Сообщается, что ножевые ранения в результате драки получили не менее двух молодых людей.