Сотрудники полиции задержали жителя Баку Ракифа Гулиева, который шантажом вымогал деньги у граждан, в противном случае грозя им распространением порочащей их информации, сообщает телеканал ARB TV.

Согласно информации, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью обратилась жительница г. Агджабеди, которая заявила, что ее знакомый по имени Ракиф вымогает у нее крупную сумму денег. В случае отказа женщины платить, шантажист пообещал разместить в интернете порочащие ее снимки.

Сотрудники полиции организовали операцию, в ходе которой Ракиф Гулиев был задержан при получении трех тысяч манатов от этой женщины. В ходе предварительно расследования было установлено, что шантажист с января 2017 года до сегодняшнего дня получил от своей жертвы два бриллиантовых кольца, две тысячи манатов, 10 золотых десятирублёвых монет царской чеканки, 9 золотых пятнадцатирублёвых монет царской чеканки, одну золотую монету османской чеканки, золотую монету достоинством в 20 долларов США и другие ценности.

В Главном управлении по борьбе с организованной преступностью возбуждено уголовное дело; проводятся необходимые следственные мероприятия.