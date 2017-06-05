«Москва сожалеет о продолжающейся в Черногории антироссийской истерии и в сложившейся ситуации оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности», - говорится в заявлении МИД России, передает РИА Новости.

«Пятого июня в Вашингтоне состоится формальное завершение процедуры вступления Черногории в НАТО. Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы», - говорится в сообщении ведомства.

«В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне, и напомнили, что после присоединения этой балканской страны к антироссийским санкциям в марте 2014 года Россия «предприняла симметричные шаги в августе 2015 года».

Накануне спонсируемый американскими госфондами, Госдепом США и миллиардером Джорджем Соросом Центр по исследованию оргпреступности и коррупции (OCCRP) опубликовал статью, в которой сообщается о предположительно имевшей место 7 апреля этого года встрече между одним из сотрудников МИД Македонии и послом России в Скопье Олегом Щербаком. В опубликованном фрагменте отчета македонской контрразведки утверждается, что в ходе беседы российский посол заявил о намерении Москвы создать «пояс нейтральных в военном отношении стран» на Балканах, в который вошли бы Черногория, Босния и Герцеговина, Македония и Сербия.

В публикации отмечается, что три анонимных македонских дипломата подтвердили факт этой встречи, но не смогли подтвердить содержание разговора, о котором говорится в статье.