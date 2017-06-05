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Еще одна армянка поддержала Баку

Автор: Отдел информации 

Присоединившаяся к "Платформе мира между Арменией и Азербайджаном" Оксана Алтунян призвала всех, кто желает мира между двумя народами присоединиться к этой "Платформе", сообщает сайт "Платформы мира".

Согласно информации, Оксана Алтунян решила поделиться своим мнением с общественностью посредством видео-интервью с со-координатором "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном" Орханом Набиевым.

Во время интервью Оксана Алтунян отметила отсутствие этнических, религиозных разногласий и гонений во время своего проживания в городе Баку. Наоборот, Оксана Алтунян отметила существование дружбы и взаимоуважения между двумя народами в то время. Также собеседник заявила о поддержке "Платформы мира между Арменией и Азербайджаном", и призвала всех, кто хочет мира между двумя народами, присоединиться к этой "Платформе".

 

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