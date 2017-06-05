Катар остался без сахара

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приостановили экспорт белого (свекловичного) сахара в Катар после разрыва дипломатических отношений с этой страной. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает агентство Reuters.

Катар зависит от поставок этой продукции из Саудовской Аравии и ОАЭ — они поставляют в Катар около 100 тысяч тонн свекловичного сахара в год.

При этом мировые цены на нефть, которые утром подросли на новостях о разрыве дипломатических отношений между рядом арабских стран и Катаром, вновь опустились.