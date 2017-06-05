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Известный футболист скончался на 31-м году жизни

 

Полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин" Шейк Тьоте скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщил представитель игрока, чьи слова приводит телеканал BBC.

Отмечается, что ивуарийцу стало плохо во время тренировки. Через несколько часов футболист скончался в больнице.

"С грустью сообщаю, что Шейк Тьоте скончался после того, как он потерял сознание на тренировке, - сказал представитель футболиста. - Мы сейчас не можем сказать ничего больше и просим уважать частную жизнь семьи покойного".

Тьоте перешел в "Бэйцзин" в феврале этого года из английского "Ньюкасла", за который выступал с 2010 года. В составе голландского "Твенте" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Также он играл за бельгийский "Андерлехт" и голландскую "Роду".

С 2009 года Тьоте выступал за национальную сборную Кот-д’Ивуара; в составе команды он провел 55 матчей и забил один гол. Является обладателем Кубка африканских наций 2015 года.

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