Известный футболист скончался на 31-м году жизни

Полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин" Шейк Тьоте скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщил представитель игрока, чьи слова приводит телеканал BBC.

UPDATE: Tiote was collapsed during a training session this afternoon. Some reporter said he was dead at the hospital few hours ago. https://t.co/qbYbVtTvX3