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Иран готов поставлять продукты в Катар

 

Иран готов поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом, заявил глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Мы готовы экспортировать все виды пищевых продуктов в Катар ввиду наложенных странами Персидского залива санкций", - цитирует иранское агентство Fars Нурани.

Как сообщил РИА Новости источник в Министерстве иностранных дел Ирана, глава МИД Мохаммад Джавад Зариф обсудил дипломатический скандал вокруг Катара с рядом коллег из соседних государств.

"Министр иностранных дел Зариф провел ряд контактов с коллегами для обсуждения последних событий в регионе, в частности, между Катаром и некоторыми арабскими странами. Зариф пообщался с коллегами из Турции, Ирака, Туниса, Индонезии, Омана", — заявил источник.

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