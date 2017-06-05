Иран готов поставлять продукты в Катар

Иран готов поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом, заявил глава иранской Ассоциации по импорту агропродукции Реза Нурани, передает РИА Новости.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Мы готовы экспортировать все виды пищевых продуктов в Катар ввиду наложенных странами Персидского залива санкций", - цитирует иранское агентство Fars Нурани.

Как сообщил РИА Новости источник в Министерстве иностранных дел Ирана, глава МИД Мохаммад Джавад Зариф обсудил дипломатический скандал вокруг Катара с рядом коллег из соседних государств.

"Министр иностранных дел Зариф провел ряд контактов с коллегами для обсуждения последних событий в регионе, в частности, между Катаром и некоторыми арабскими странами. Зариф пообщался с коллегами из Турции, Ирака, Туниса, Индонезии, Омана", — заявил источник.