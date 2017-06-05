Госдеп США: «Двери НАТО открыты для новых стран»

Двери НАТО остаются открытыми, заявил в понедельник заместитель госсекретаря США Томас Шеннон на состоявшейся в Госдепартаменте церемонии вступления Черногории в альянс, передает РИА Новости.

"Вступление Черногории служит свидетельством того, что двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят проводить реформы, необходимые для того, чтобы соответствовать высоким стандартам альянса, и готовы принимать все связанные с членством риски, обязательства и выгоды", — сказал Шеннон.

Он отметил, что "вступление Черногории является важным шагом к нашему видению свободной и единой Европы".

Шеннон приветствовал Черногорию за стремление соответствовать требованиям НАТО по доведению оборонных расходов входящих в альянс стран до 2% от ВВП.

"Черногория находится на пути по доведению этого показателя до 1,7% и по доведению его до 2% к 2024 году", — сказал замгоссекретаря США.