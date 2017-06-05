США призвали снизить напряженность вокруг Катара

Представитель Центрального командования ВС США майор Эдриан Ранкин-Галлоуэй призвал в понедельник партнеров США на Ближнем Востоке разрешать противоречия мирным путем на фоне разрыва отношений ряда стран с Катаром, передает Ассошиэйтед Пресс.

"Мы призываем всех наших партнеров в регионе сократить напряженность и работать над совместными решениями, которые укрепляют региональную безопасность", — сказал Ранкин-Галлоуэй, которого цитирует агентство.

По словам представителя командования, на данный момент операции США не затронуты ситуацией, американские военные самолеты продолжают полеты в Афганистан, Ирак и Сирию со своих баз в регионе.

В Катаре расквартированы до 10 тысяч американских военных.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет в понедельник объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы впоследствии также заявили о разрыве отношений с Катаром.