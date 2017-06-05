Эрдоган и Путин обсудили катарский кризис

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся вокруг Государства Катар, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
"Президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива. Было подчеркнуто, что острый кризис на Ближнем Востоке требует слаженной работы и тесной координации международного сообщества в деле борьбы с террористической угрозой", - отмечается в сообщении пресс-службы.