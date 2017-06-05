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Сбит истребитель сирийских ВВС

 

Две группировки вооруженной оппозиции сообщили о том, что сбили истребитель сирийских ВВС рядом с аэродромом Думейр в 50 км к востоку от Дамаска. Как информировал телеканал Al Arabiya, боевики из бригады "Асвад аш-Шаркия" утверждают, что самолет рухнул в районе Телль-Даква в Сирийской пустыне и его пилот погиб, передает ТАСС.

В свою очередь формирование "Джейш аш-Шухада" заявило, что истребитель разбился рядом с оазисом Бир-Касаб. Его представитель Саид Сейф отметил, что боевики открыли огонь по самолету из зенитных орудий, предоставленных им недавно США.

Сирийское командование в Дамаске пока не комментирует эти сообщения. Правительственные силы в настоящий момент развернули наступательную операцию "Аль-Фаджр" ("Рассвет") в восточных районах Сирии. Ее целью является ликвидация форпостов террористической группировки "Исламское государство" в Сирийской пустыне и выход к границе с Ираком.

На ряде участков фронта войскам противостоят вооруженные формирования оппозиции, которым оказывают поддержку США и их союзники. Крупнейшими из них являются бригады "Магавир ас-Саура" и "Асвад аш-Шаркия", боевики которых прошли подготовку в военно-тренировочных лагерях в Иордании.

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