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В Азербайджане значительно увеличен штраф за незаконную охоту

 

В Азербайджане штраф за незаконную охоту увеличен в 20 раз. Это предусматривают изменения, внесенные в статью 258 (Незаконная охота) Уголовного кодекса, передает Тренд.

Согласно изменениям, охота, проведенная без надлежащего разрешения или в запретных зонах, или в запретное время либо запрещенными орудиями и способами, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов.

Ранее за совершение указанного преступного деяния предусматривался штраф в размере от 100 до 500 манатов.

Также в соответствии с изменениями, те же деяния, совершенные с причинением крупного ущерба, с применением взрывчатых веществ или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, в отношении которых охота полностью запрещена, на территории заповедника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации караются штрафом в размере от 3000 до 6000 манатов (ранее от 100 до 1000 манатов).

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