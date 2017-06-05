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Нападение на полицейский патруль в Стокгольме

 

Два человека напали на полицейский патруль в понедельник вечером в микрорайоне Орста на юге Стокгольма, при этом один из нападавших получил огнестрельное ранение, говорится в сообщении полиции Стокгольма, передает РИА Новости.

"Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, один из нападавших доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Другой нападавший не пострадал", — отмечается в сообщении.

"В связи с тем, что полицейский патруль намеревался остановить и проконтролировать транспортное средство в Орсте, они подверглись нападению со стороны двух человек", — пояснила шведской газете Expressen представитель полиции Эва Нильссон.

По ее словам, после этого полиция открыла огонь из соображений самообороны.

Шведские СМИ ранее сообщили о стрельбе в полицейских, но позже опровергли эту информацию.

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