Нападение на полицейский патруль в Стокгольме

Два человека напали на полицейский патруль в понедельник вечером в микрорайоне Орста на юге Стокгольма, при этом один из нападавших получил огнестрельное ранение, говорится в сообщении полиции Стокгольма, передает РИА Новости.
🔴ALERTE INFO - #Suède: Possible blessés après qu'un homme ait ouvert le feu de sa voiture vers des policiers à #Stockholm." #AlerteInfo pic.twitter.com/a8KVKGvq9D— FranceNews24 (@FranceNews24) 5 июня 2017 г.
"Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, один из нападавших доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Другой нападавший не пострадал", — отмечается в сообщении.
"В связи с тем, что полицейский патруль намеревался остановить и проконтролировать транспортное средство в Орсте, они подверглись нападению со стороны двух человек", — пояснила шведской газете Expressen представитель полиции Эва Нильссон.
По ее словам, после этого полиция открыла огонь из соображений самообороны.
Шведские СМИ ранее сообщили о стрельбе в полицейских, но позже опровергли эту информацию.