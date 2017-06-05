В Италии главарю мафии дали право на "достойную смерть"

Кассационный суд Италии отправил на пересмотр отказ в апелляции в отношении бывшего "крестного отца" сицилийской мафии, страдающего от целого ряда возрастных заболеваний, передает РИА Новости.

Могущественный "босс боссов" мафии, 86-летний Тото Риина отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима города Парма.

Таким образом, решение Кассационного суда, заявившего о праве на "достойную смерть" бывшего главаря "Коза ностры", отменило вердикт суда надзорной инстанции Болоньи, который отказал юристам Риины в его переводе под домашний арест по состоянию здоровья. По утверждению адвокатов, бывший крестный отец страдает от тяжелой гипертонии и опухоли в почках, из-за которой он пребывает в лежачем состоянии, и не представляет опасности.

Тото Риина был арестован в январе 1993 года и после нескольких судебных процессов получил высшую меру наказания, предусмотренную итальянским законодательством, — пожизненное тюремное заключение. В настоящее время он содержится в одной из особо охраняемых тюрем Италии.

Риина вошел в историю как один из самых кровавых боссов мафии. По его приказу были организованы несколько терактов в Риме, Болонье, Флоренции и убиты более 100 человек, в том числе знаменитые следователи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

В конце января Риина неожиданно согласился дать показания в рамках скандального судебного процесса о секретных переговорах между высокопоставленными представителями итальянского государства и главарями "Коза ностра", которые, по версии прокуратуры Палермо, имели место в начале 1990-х годов.