Подписаться на уведомления
 

В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ Не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

В рейтинге международной организации The World Economic Forum по состоянию дорог Азербайджан занял 50-е место, передает haqqin.az со ссылкой на Caspian Barrel.

Самые лучшие дороги оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане.

На последних местах — Молдова, Мозамбик, Украина (134-е место), Мавритания, Парагвай, Демократическая Республика Конго, Мадагаскар.

Из соседних государств Грузия заняла 78-е место, а Армения — 81-е место. Россия заняла 123-е место. Из стран, которые расположились в Центральной Азии, самый лучший результат у Таджикистана — 70-е место. Казахстан занял 108-е место, а Кыргызстан — 131-е место.

1174 просмотров


Старости
Все следы ведут к Али Керимли
Все следы ведут к Али Керимли наша передовица
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
7 Июн 29° / 22°
8 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9177 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Нефть снова дешевеет
Трагическая смерть ребенка в Хырдалане
Израиль продолжит контролировать земли палестинцев Заявление Нетаньяху
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ Не наш рейтинг
В Италии главарю мафии дали право на "достойную смерть"
Нападение на полицейский патруль в Стокгольме
В Азербайджане значительно увеличен штраф за незаконную охоту
Apple представила iMac Pro
Стрельбу в Орландо устроил бывший военный видео; обновлено
Сбит истребитель сирийских ВВС
Эрдоган и Путин обсудили катарский кризис
США призвали снизить напряженность вокруг Катара
Скотланд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов
Госдеп США: «Двери НАТО открыты для новых стран»
Иран готов поставлять продукты в Катар
Известный футболист скончался на 31-м году жизни
Черногория официально стала членом НАТО
Катар остался без сахара
Еще одна армянка поддержала Баку
Москва пригрозила ответить на враждебные действия властей Черногории заявление МИД
«Бандотдел» арестовал шантажиста фото; видео
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение
Ильхам Алиев увеличил число заместителей министра юстиции
Массовая драка в центре Манчестера
Тереза Мэй поддержала мэра Лондона в его полемике с Трампом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться