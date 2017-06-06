Подписаться на уведомления
 

Израиль продолжит контролировать земли палестинцев Заявление Нетаньяху

 

Израиль при любом варианте урегулирования с палестинцами сохранит военный контроль над всеми землями к западу от реки Иордан, которыми он овладел ровно полвека назад, заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Он выступил на государственной церемонии по случаю 50-летия Шестидневной войны 1967 года — конфликта, триумфального для израильтян, но породившего проблемы, которые не решены по сей день.

"Мы стремимся к миру с нашими соседями, настоящему миру, миру, который продержится поколения. По этой причине при любом варианте урегулирования или без такового мы сохраним военный контроль над всей территорией к западу от реки Иордан", — сказал Нетаньяху.

Он повторил обращенное к палестинцам требование признать Израиль государством еврейского народа. "Таковы основы мира, и их отрицание — это то, что мешает этот мир достичь", — добавил премьер-министр.

По итогам Шестидневной войны, которая шла с 5 по 10 июня 1967 года, израильтяне отбили у иорданцев Западный берег и Восточный Иерусалим, у египтян — Синайский полуостров и сектор Газа, у сирийцев — Голанские высоты. Боевые действия против арабских соседей тогда начал Израиль, предвосхищая неминуемую военную агрессию с их стороны.

Принадлежность оккупированного Западного берега реки Иордан и аннексированного Восточного Иерусалима с историческим центром города и святынями трех монотеистических религий остается предметом палестино-израильского конфликта, решить который пытается далеко не первое поколение мировых лидеров.

290 просмотров


Старости
Все следы ведут к Али Керимли
Все следы ведут к Али Керимли наша передовица
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
7 Июн 29° / 22°
8 Июн 28° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.9177 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN

Новостная лента

Нефть снова дешевеет
Трагическая смерть ребенка в Хырдалане
Израиль продолжит контролировать земли палестинцев Заявление Нетаньяху
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ Не наш рейтинг
В Италии главарю мафии дали право на "достойную смерть"
Нападение на полицейский патруль в Стокгольме
В Азербайджане значительно увеличен штраф за незаконную охоту
Apple представила iMac Pro
Стрельбу в Орландо устроил бывший военный видео; обновлено
Сбит истребитель сирийских ВВС
Эрдоган и Путин обсудили катарский кризис
США призвали снизить напряженность вокруг Катара
Скотланд-Ярд назвал имена двух лондонских террористов
Госдеп США: «Двери НАТО открыты для новых стран»
Иран готов поставлять продукты в Катар
Известный футболист скончался на 31-м году жизни
Черногория официально стала членом НАТО
Катар остался без сахара
Еще одна армянка поддержала Баку
Москва пригрозила ответить на враждебные действия властей Черногории заявление МИД
«Бандотдел» арестовал шантажиста фото; видео
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение
Ильхам Алиев увеличил число заместителей министра юстиции
Массовая драка в центре Манчестера
Тереза Мэй поддержала мэра Лондона в его полемике с Трампом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться