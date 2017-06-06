Соединенные Штаты знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали финансовую и материально-техническую поддержку террористам "Исламского государства". Это следует из одного из писем экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, опубликованных сайтом WikiLeaks, передает РИА Новости.

В письме, озаглавленном "источники, включая западные разведданные, разведданные США и источники в регионе", которое Клинтон отправила советнику президента Джону Подесте в августе 2014 года, она отмечала, что "вооруженные надлежащим оборудованием и, работая с советниками США, пешмерга могут атаковать ИГИЛ посредством скоординированного нападения, поддерживаемым с воздуха".

Клинтон также предлагала вновь рассмотреть возможность предоставления "Свободной сирийской армии" (ССА) и другим группировкам умеренной оппозиции экипировку, которая бы позволила им "справиться с ослабленным ИГИЛ и активизировать операции против сирийского режима".

Экс-госсекретарь писала, что "несмотря на то, что эта военная/полувоенная операция продвигается вперед, нам необходимо использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные активы, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые оказывают подпольную финансовую и материально-техническую поддержку ИГИЛ и другим радикальным суннитским группировкам в регионе".

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии аналогичный шаг предприняли власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий.