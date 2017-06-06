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Эмир Катара отложил телеобращение

 

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани отложил выступление в телеэфире, чтобы дать шанс "посредническим усилиям Кувейта" по урегулированию дипломатического конфликта Дохи с рядом арабских стран, сообщил катарский телеканал "Аль-Джазира".

"Выступление было отложено, чтобы дать шанс посредническим усилиям", — сообщил телеканал со ссылкой на министра иностранных дел Катара Мухаммед Абдеррахмана Аль Тани.

Ранее в понедельник эмир Кувейта Сабах Аль Ахмед Аль Джабер Ас-Сабах в ходе телефонного разговора призвал катарского правителя не предпринимать мер, ведущих к эскалации напряженности на фоне дипломатического скандала. Телефонный разговор состоялся по инициативе Кувейта.

Заявление эмира Кувейта состоялось на фоне сообщений некоторых западных СМИ о том, что эмират может стать посредником в урегулировании конфликта между Катаром и рядом арабских государств.

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