Так в социальных сетях окрестили нынешний ближневосточный кризис – разрыв отношений близких соседей с Катаром. Страну обвинили в поддержке регионального терроризма и вмешательстве во внутренние дела других арабских государств. Объявленная Катару блокада ударит по его экономике. Первым резко выступил Бахрейн, затем он был поддержан Саудовской Аравией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Позже присоединились Мальдивы и официально признанные правительства Йемена и Ливии. Гражданам Катара предписано покинуть территории этих государств в двухнедельный срок, а воздушное, морское и сухопутное сообщение с Катаром прерывается. Учитывая его огромную зависимость от экспорта, в частности, 40% продуктов доставляется из Саудовской Аравии, последствия демарша соседей будут тяжелыми.

Также прекращается трансляция и закрываются представительства «Аль-Джазиры», самого мощного в арабском мире информационного агентства. У Катара давно были натянутые отношения с группой государств, ориентированных на Саудовскую Аравию. В 2014 году они уже разрывали дипломатические отношения с Дохой, столицей Катара, а саудиты еще раньше, с 2002 по 2008 год не держали там посла, пытаясь оказать давление на катарское руководство.

Дело в том, что попытки Катара играть в свою хитрую игру в региональных раскладах, демонстрируя особую позицию и сепаратно договариваясь с Ираном, главным соперником Саудовской Аравии, откровенно раздражали и беспокоили соседей. Особенно это проявилось в годы «арабской весны», когда катарское руководство поддержало движение «братьев-мусульман», доставивших большие проблемы, в частности, Египту.

Кроме того, покровительством и финансированием Катара пользуется палестинская группировка «Хамас» - организация, признанная во многих странах, включая США, террористической. Сейчас соседи инкриминируют Дохе поддержку и «Исламского государства», и «Аль-Каиды», и «Аль-Нусры». В Катаре эти связи горячо отрицают. Несомненно, на ужесточение позиции Саудовской Аравии и ее союзников повлияла всесторонняя поддержка со стороны Соединенных Штатов, продемонстрированная Дональдом Трампом во время недавнего визита в Эр-Рияд.

Поводом для разрыва отношений послужила речь, якобы произнесенная эмиром Катара Тамимом бин-Хамадом аль-Тани, в которой тот критиковал Америку, предлагал поддержку Ирану и подтверждал свою помощь «Хамас» и «братьям-мусульманам». Официальное информационное агентство Катара сообщило об отзыве послов из Бахрейна, Саудовской Аравии, Египта и ОАЭ якобы из-за обнаруженного заговора против Катара. Позже власти страны отрицали правдивость этих сообщений, и то, что эмир произносил подобную речь, дескать, это был результат атаки кибер-злоумышленников, взломавших сайт информационной службы, но в ситуации взаимного глубокого недоверия это было уже неважно, все ждали только повода.

Пока трудно сказать, как и когда разрешится этот кризис. Турция устами своего министра иностранных дел предложила посредничество в улаживании конфликта, но не для того нынешний показательный и очевидно скоординированный разрыв произошел, чтобы на его скорое улаживание в Эр-Рияде согласились. Происходит демонстративная проба сил регионального лидера и урок для непослушных. На Катар давит и то обстоятельство, что в 2022 году страна должна принять мировой футбольный чемпионат. Блокада грозит срывом подготовки и большими финансовыми потерями. Рынок уже отреагировал падением стоимости катарских активов.

Придется занять и более активную позицию Соединенным Штатам. Конечно, никто не посмеет блокировать самую большую военно-воздушную базу США на Ближнем Востоке аль-Удейд, которая находится именно в Катаре, но ее наличие не позволяет Вашингтону постоять в стороне. С другой стороны, ее наличие исключает военные варианты развития конфликта.