Игорь Мурадян, армянский политолог, один из ключевых участников комитета «Карабах», который в конце 80-х вел активную борьбу за выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджанской ССР и передачу автономии Армении, считает, что войне в Карабахе быть и начнет ее, весьма вероятно, Армения.

«По оценкам подавляющей части экспертного сообщества, в том числе военных экспертов, Азербайджан лишь в очень экзотической ситуации примет решение о возобновлении военных действий, а Армения в этом явно не заинтересована, - пишет Мурадян на страницах lragir.am. - По нашему же мнению, военные действия могут быть возобновлены скорее Арменией, чем Азербайджаном. Это предположение основывается на том, что начинающий имеет много преимуществ, а Азербайджан не сумеет скрытно подготовиться даже к локальному вооруженному инциденту.

Возможно, обсуждение некоторых ситуаций в процессе рассмотрения карабахской проблемы на международной арене поможет понять условия, при которых можно ожидать возобновления военных действий. Но следует принять во внимание, что наши предположения имеют лишь гипотетический характер».

Далее Мурадян вспоминает о предложениях Госдепа США по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, которые были выдвинуты на рубеже столетий по требованию госсекретаря Мадлен Олбрайт. Этот проект устраивал армянскую сторону, так как среди прочего предполагал невозможность возвращения Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана, отвергал вероятность анклавного существования Нагорного Карабаха, а также предлагал необходимость приращения к нему сопредельных территорий Лачинского района для обеспечения сообщения с Арменией. Естественно, что Азербайджан такой вариант не принял.

«Данный проект апеллировал к возможности решения экономических проблем Армении, Азербайджана и Турции, - считает армянский аналитик. - Нет сомнений в том, что именно Армения рассматривалась как наиболее заинтересованная сторона в разблокировании коммуникаций. Тогда, по крайней мере у американцев, имелся определенный базовый план урегулирования данной проблемы. В последующий период, в особенности после встречи во Флориде (переговоры в Ки-Уэсте в 2001 году – haqqin.az), такого плана или альтернативы просто не было. И американцы навсегда распрощались с планами урегулирования, которые имели в виду участие авторитетных посредников.

Минская группа не рассматривается как посредническая структура, и ей не уделяется сколько-нибудь существенного значения. Смысла в развитии коммуникаций уже нет, и Южный Кавказ постепенно перестал иметь транзитное значение. В этом случае ни Россия, ни Европейский союз не заинтересованы в применении транзитных элементов. Сейчас в реальности только Турция и в гораздо большей мере Иран заинтересованы в создании транзитных коммуникаций».

При этом Игорь Мурадян уверен, что войны в Карабахе не избежать.

«Администрация Обамы сделала все возможное, чтобы исключить карабахскую проблему из ряда актуальных задач. Приход к власти Трампа может позволить оказать влияние на США, имея в виду Конгресс, для возвращения карабахской проблемы в ряд актуализированных задач политики США. Возникает вопрос: какой же может быть мотив данной заинтересованности США?

Позиции Турции и Ирана в этом регионе – недостаточный аргумент. Американцам необходимо выдавливание России из Южного Кавказа. В связи с этим русским придется усилить свои позиции в Южном Кавказе, в особенности, в Армении и Азербайджане, и это станет поводом для более активной политики США в этом регионе. Военные проблемы станут более важными. Южный Кавказ ожидает война, причем в значительной мере - вне воли и интересов Армении и Азербайджана.

На данном этапе кто-то должен уравновесить военные возможности обеих сторон. Но Азербайджан уже достаточно вооружен, и американцы вовсе не собираются поставлять ему вооружения. Кто-то должен вооружить Армению. Это факт, и он должен реализоваться. Армения должна проиграть войну как союзник России и должна одержать победу как партнер США. Так или иначе, война очевидна».