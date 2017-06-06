Нефть подешевела до минимума за три недели

Цены на нефть снижаются во вторник после падения до минимумов за три недели в понедельник в ожидании еженедельного отчета Министерства энергетики США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром опустилась на $0,21 (0,42%) - до $49,26 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,23 (0,49%) - до $47,17 за баррель.

По итогам сессии в понедельник Brent подешевела на 48 центов - до $49,47 за баррель, стоимость WTI снизилась на 26 центов - до $47,40 за баррель, минимума с 10 мая.