Премьер-министр: «Болгария заинтересована в закупках азербайджанского газа»

Болгария рассчитывает на российский газ, готовясь к строительству газораспределительного центра «Балкан». Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает ТАСС.

«Для европейского газового хаба, который финансируется в настоящее время Еврокомиссией, мы соберем газ из разных источников - месторождений Хан Аспарух, Галата и Терес в Черном море, из интерконнектора с Грецией, не на последнем месте газ из Азербайджана и России. Мы выполняем обязательства, подписываем соглашения и наполняем газовую корзину, расширяем нашу газотранспортную систему, чтобы доставлять газ из разных источников в соответствии с требованиями ЕС», — объяснил он.

Премьер-министр выразил опасения в свяхи с тем, что Болгария вместо страны, которая обеспечивает транзит газа, может остаться всего лишь клиентом-потребителем, если все новые газовые потоки пройдут мимо.

«Чтобы не допустить подобного, мы подписали дорожную карту с «Газпромом» на 15,7 млрд кубометров газа», — подчеркнул Б.Борисов.