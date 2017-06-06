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Катар выплатил террористам миллиард долларов

 

Власти Катара признали выплату в размере одного миллиарда долларов террористическим группировкам, сообщает Financial Times со ссылкой на полевых командиров и представителей правительства эмирата, передает РИА Новости.

Газета отмечает, что деньги были частью сделки по освобождению членов правящей семьи, которые были захвачены в Ираке во время охоты, а также 50 человек, плененных террористами в Сирии.

Источники сообщили, что деньги были получены как группировками, присягнувшими на верность «Аль-Каиде», так и другими экстремистскими организациями, связанными с иракскими властями.

Отмечается, что сделка между террористами и Дохой была заключена в апреле.

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