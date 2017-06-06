Подробности дисквалификации олимпийского чемпиона Тогрула Аскерова

Объединенный мир борьбы (UWW) официально объявил о дисквалификации олимпийского чемпиона Лондона-2012, серебряного призера Рио-2016 Тогрула Аскерова.

Ранее haqqin.az сообщал, что наш вольник будет дисквалифицирован на год из-за употребления хигенамина, также известного как норкоклаурин. Этот препарат разрешен в США и странах ЕС. В список запрещенных Всемирное антидопинговое агентство (WADA) включило его лишь в этом году.

В заявлении UWW говорится, что дисквалификация Аскерова продлится до 17 апреля 2018 года. Сообщается, что олимпийский чемпион сдал допинг-тест 5 февраля во внесоревновательный период. Допинг-проба была отправлена в лабораторию в немецком Кельне. UWW не представила WADA документы, которые говорили бы о терапевтических целях использования хигенамина и могли бы оправдать азербайджанского борца.

Все титулы Тогрула Аскерова остались при нем.