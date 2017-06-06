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Вице-президент США приравнял Россию и Иран к терроризму

 

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза. Выступая на заседании Атлантического совета, он поставил в один ряд Россию, Иран и терроризм, передает РИА Новости.

«От попыток России перекроить международные границы силой и попыток Ирана дестабилизировать Ближний Восток до глобальной угрозы терроризма, который может нанести удар в любое время в любом месте — кажется, в мире опаснее сегодня, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад», — заявил Пенс.

По словам вице-президента, США следуют обязательствам в рамках НАТО, придерживаясь соответствующей статьи устава Альянса, по которой нападение на одного члена НАТО является атакой на военный блок в целом.

Ранее 5 июня президент Литвы Даля Грибаускайте назвала главной угрозой для прибалтийских стран и Польши «существование России и Белоруссии».

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