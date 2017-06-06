Подписаться на уведомления
 

В Баку проходит встреча прокуроров и омбудсменов исламских стран фото; обновлено

Автор: Отдел информации 

В ходе проходящей в Баку III встрече руководителей органов прокуратуры, специализированных антикоррупционных органов и омбудсменов стран — членов Организации экономического сотрудничества генпрокурор Закир Гаралов затронул тему шпионской сети, в которую были вовлечены некоторые военнослужащие.

Закир Гаралов отметил, что в разоблачении шпионской сети большую роль сыграло Министерство обороны Азербайджана.

Генпрокурор также отметил, что по данному делу возбуждено уголовное дело, ведется расследование, по итогам которого общественность будет проинформирована.

Вместе с тем, по словам Закира Гаралова, некоторые СМИ публикуют ложные сведения по этому делу, чем наносят ущерб и наводят тень на азербайджанскую армию.

Шесть изданий были предупреждены Генпрокуратурой о недопустимости подобных публикаций.

«Шесть СМИ официально предупреждены Генпрокуратурой. Я призываю все СМИ воздержаться от распространения такого рода сообщений. Азербайджан находится в военном положении. Никто не имеет права очернять азербайджанскую армию, ее военную мощь, наших достойных сыновей. Могут возникать любые ситуации, но государственные структуры предотвратили это. Сегодня какой-либо угрозы военной мощи нашего государства нет», — сказал генпрокурор.

*       *       *

На проходящей в Баку III встрече руководителей органов прокуратуры, специализированных антикоррупционных органов и омбудсменов стран — членов Организации экономического сотрудничества было зачитано обращение президента Азербайджана к участникам мероприятия.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, обращение зачитал помощник президента по работе с правоохранительными органами и по военным вопросам Фуад Алескеров.

В обращении отмечается, что Азербайджан ведет политику мультикультурализма и толерантности. Проведение в Баку Игр исламской солидарности, объявление 2017 года Годом исламской солидарности свидетельствуют о том, что Азербайджан придает важное значение отношениям с исламскими странами и исламским миром.

В тексте отмечалось, что Азербайджан – современная страна с развитой экономикой и политической системой. Опыт Азербайджана в борьбе с коррупцией изучается во всем мире.

«И на этой встрече мы поделимся своим опытом со странами ОЭС», — говорится в обращении.

На мероприятии также выступил генпрокурор Закир Гаралов, который отметил, что Азербайджан придает большое значение Организации экономического сотрудничества.

«Азербайджан всегда поддерживал исламские государства в различных международных организациях. Баку придает важное значение исламской солидарности», — отметил генпрокурор.

*   *   *

В Баку началась третья встреча представителей стран Организации экономического сотрудничества, специализирующихся на борьбе с коррупцией.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, во встрече участвуют помощник президента по работе с правоохранительными органами и по военным вопросам Фуад Алескеров, министр внутренних дел Рамиль Усубов, генеральный прокурор Закир Гаралов, военный прокурор Ханлар Велиев, омбудсмен Эльмира Сулейманова и др.

В обсуждениях принимают участие и высокопоставленные представители  Турции, Ирана, Казахстана, Пакистана, Афганистана, Туркменистана, других стран ОЭС.

На встрече ожидается обсуждение вопроса противодействия коррупции в странах-членах ОЭС.

 

4275 просмотров


Старости
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ
В Азербайджане самые лучшие дороги в СНГ Не наш рейтинг
Наша погода
Сегодня 28° / 21°
7 Июн 30° / 22°
8 Июн 28° / 21°
9 Июн 31° / 21°

Наши деньги
1 USD   =   1.7021 AZN
1 EUR   =   1.918 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Имамы отказались от заупокойных молитв по лондонским террористам
Состояние здоровья Натика Алиева стабилизировалось
Голландский банк прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане
В Баку задержали гадалку
Талибы атакуют провинцию на границе с Таджикистаном
В КНДР заявили о начале атаки со стороны США
Чехия отказалась принимать беженцев
Американку арестовали за передачу журналистам секретной информации
Qatar Airways приостановила рейсы в несколько стран
При теракте в Кабуле погибли 150 человек
В бакинской школе ранили ученика
В Баку проходит встреча прокуроров и омбудсменов исламских стран фото; обновлено
Вице-президент США приравнял Россию и Иран к терроризму
Подробности дисквалификации олимпийского чемпиона Тогрула Аскерова
Катар выплатил террористам миллиард долларов
В Австралии пассажиры выпрыгнули из самолета Из-за угрозы взрыва
Премьер-министр: «Болгария заинтересована в закупках азербайджанского газа»
Нефть подешевела до минимума за три недели
Игорь Мурадян: «Войну начнет Армения, а не Азербайджан» они о нас
КАТАРстрофа наш комментарий
Эмир Катара отложил телеобращение
США знали, что Катар и Саудовская Аравия оказывали поддержку ИГИЛ заявление WikiLeaks
Нефть снова дешевеет
Трагическая смерть ребенка в Хырдалане
Израиль продолжит контролировать земли палестинцев Заявление Нетаньяху
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться