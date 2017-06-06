Qatar Airways приостановила рейсы в несколько стран

Qatar Airways приняла решение приостановить авиарейсы в несколько стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении на официальном сайте авиакомпании.

Отмечается, что рейсы в ОАЭ, Бахрейн и Египет приостановят 6 июня. Клиенты, которые уже приобрели билеты на рейсы, которые не осуществятся, получат альтернативные варианты.

«Всем покупателям, зарегистрированным на затронутые рейсы, будут предоставлены альтернативные варианты, включая возможность полного возврата денег на любой неиспользованный билет и бесплатную перерегистрацию на ближайшее направление сети Qatar Airways», — сообщается в заявлении.