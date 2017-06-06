Чехия отказалась принимать беженцев

Правительство Чехии официально выступило против решения Брюсселя о справедливом распределении беженцев в рамках Евросоюза, передает Deutsche Welle.

Чешское правительство решило до сентября текущего года больше не принимать беженцев, изначально прибывших в Италию и Грецию. Именно в сентябре должен завершиться проект ЕС, согласно которому для стран-членов установлены квоты на прием мигрантов.

В МВД Чехии объяснили отказ участвовать в программе по перераспределению мигрантов тем, что «система распределения беженцев не работает» и «ситуация с безопасностью изменилась» после последних терактов в Европе.