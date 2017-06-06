В КНДР заявили о начале атаки со стороны США

Соединенные Штаты «готовятся к нападению на КНДР». Об этом пишет правительственная газета «Минчжу Чосон», ссылаясь на мнение северокорейских военных экспертов.

По данным издания, США направили авианосец Nimitz в район Корейского полуострова, где уже находятся два американских корабля такого класса — Ronald Reagan и Carl Vinson. По оценке военных экспертов, отмечается в статье, «появились признаки, свидетельствующие о подготовке США к нападению на КНДР».

Такие действия, считает «Минчжу Чосон», доказывают, что «Вашингтон не отказался от планов задушить народную республику, используя силовые методы».

«В результате лицемерные рассуждения представителей американской администрации о готовности урегулировать ситуацию на Корейском полуострове путем диалога являются лишь прелюдией к агрессии», — утверждает издание.

Газета предупреждает, что в сложившейся ситуации КНДР «не прекратит производство мощных вооружений корейского образца, чтобы смести США с лица земли».