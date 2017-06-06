Талибы атакуют провинцию на границе с Таджикистаном

В уезде Имам Сахиб северной афганской провинции Кундуз два минувших дня шли активные боевые действия против боевиков движения «Талибан». В отсутствие подкрепления уезд может быть захвачен боевиками, сообщает «Афганистан.ру» со ссылкой на представителей местных властей.

Имам Сахиб подвергся наступлению талибов 4 июня.

«Прошедшей ночью стражи порядка прибыли сюда и приступили к проведению операции, — прокомментировал ситуацию глава уезда Имамуддин Курейши. — Но, к несчастью, талибы продвинулись дальше и подступают к центру уезда».

Глава уезда выразил опасения, что Имам Сахиб может быть захвачен талибами.

Более тысячи семей в уезде были вынуждены спешно покинуть свои дома, опасаясь за собственную безопасность. С места боевых действий поступили сообщения о ранениях как минимум 20 мирных жителей. В настоящее время талибы поддерживают высокую активность в провинции Кундуз. В минувшее воскресенье один из районов города Кундуз — ее административного центра — подвергся минометному обстрелу.