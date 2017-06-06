В Баку задержали гадалку

В Баку задержана гадалка, которая путем обмана присваивала деньги граждан. Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, два жителя Баку обратились в полицию с заявлением о том, что гадалка обманула их и прикарманила 1100 манатов.

В результате принятых неотложных оперативных мер была задержана подозреваемая в совершении мошенничества Розия Желандинова.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178 (мошенничество) УК АР, ведется расследование.

Не исключается, что Розия Желандинова и ранее совершала подобные действия. Просьба к тем, кто пострадал в результате мошеннических действий этой женщины, позвонить на «горячую линию» 102 МВД.