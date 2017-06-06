Голландский банк прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане

Голландский ING Bank прогнозирует в 2017 году среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 13%. Об этом говорится в прогнозе банка, сообщает Интерфакс.

«В 2017 году среднегодовая инфляция ускорится до 13%. В 2018 году ожидается замедление среднегодовой инфляции до 7,2%», — отмечается в документе.

Отметим, что по итогам января-апреля 2017 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,5%.

Согласно прогнозам ING, Центробанк Азербайджана не будет снижать в 2017 году учетную ставку. «Учетная ставка может снизиться до 12% с 15% в 2018 году», — говорится в заявлении банка.